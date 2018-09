Και σούπερ επέμβαση και γκέλα ο Κάριους στο ντεμπούτο του (vids)

«Ευχαριστώ», θα πρέπει να πουν από την Μπούρσασπορ στον Λόρις Κάριους. Ο Γερμανός, στο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια της Μπεσίκτας, είχε μια πολύ κακή εκτίμηση στην έξοδό του και έτσι στο 86′ η ομάδα της Προύσας έκανε το 1-1. Αυτό βέβαια κάνει τους περισσότερους να ξεχάσουν τη σωτήρια επέμβασή του σε τετ-α-τετ.

Karius first mistake with Besiktas already 🙈 pic.twitter.com/DhFQzVUkpz

