Η εκνευρισμένη κοπέλα του Μπέντνερ πουλάει τα πράγματά του στα social media! (pic)

Ο Μπέντνερ απασχολεί ξανά για τους λάθος λόγους καθώς φέρεται να χτύπησε οδηγό ταξί. Έτσι, η κοπέλα του τα… πήρε και ξεκίνησε να πουλάει στα social media τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του Μπέντνερ, αλλά και το Play Station που έχει!

«Είμαι νευριασμένη με τον κύριο», έγραψε και ανάρτησε τις φωτογραφίες με τα πράγματα του Μπέντνερ που είναι προς πώληση!

Bendtner’s girlfriend is currently selling his shoes and Play Station on her Instagram/Facebook stating “I’m angry with the lord”.

The Lord works in mysterious ways. Like still using a PS3 pic.twitter.com/q0y6RwOBJU

