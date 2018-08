Επικό σχόλιο του Πελέ για το ποδοσφαιρικό ντεμπούτο του Μπολτ

Τα οκτώ χρυσά ολυμπιακά μετάλλια και η σχεδόν δεκαετής (απόλυτη) κυριαρχία στου στα κουλουρά ανήκουν πλέον στον παρελθόν για τον Γιουσέιν Μπολτ. Τώρα, ο θρύλος του κλασικού αθλητισμού θέλει να κάνει την υπέρβαση παίζοντας ποδόσφαιρο σε επαγγελματικό επίπεδο και μέχρι στιγμής δείχνει πως θα κερδίσει και τούτο το στοίχημα.

Αυτό θα γίνει μέσω της Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς, με τον Τζαμαϊκανό σπρίντερ να παίρνει μέρος στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ενόψει της έναρξης του αυστραλιανού πρωταθλήματος και λίγες νωρίτερα να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του: σε φιλικό αγώνα κόντρα σε ερασιτεχνική ομάδα.

Usain Bolt’s first touch in a Central Coast Mariners shirt didn’t go quite to plan, then. pic.twitter.com/so5SzPQuQ9

Ο Μπολτ, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από 10.000 θεατές, μπήκε ως αλλαγή στο 71′ και είχε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρει χωρίς να τα καταφέρει, με τον Πελέ να μην κρύβει όμως το θαυμασμό του για τον βασιλιά των σπριντ.

“Συγχαρητήρια Γιουσέιν Μπολτ που έκανες το επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σου ντεμπούτο. Θα υπάρχουν αρκετοί Αυστραλοί αμυντικοί που θα σκέφτονται σήμερα να σταματήσουν το ποδόσφαιρο. Έτσι νομίζω…” έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter ο Πελέ.

Congratulations to you, @usainbolt, on making your professional football debut. There will be quite a few Australian defenders thinking about retiring from the game today, I think… // Parabéns pela sua estreia no futebol profissional, Usain! https://t.co/qkrV5idSwC

— Pelé (@Pele) August 31, 2018