Το «δολοφονικό» χτύπημα του Πέπε (vid)

Ο Πέπε από την εποχή που ήταν ακόμη στην Πόρτο ήταν από τους πιο δυνατούς κεντρικούς αμυντικούς. Στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Πορτογάλος στόπερ είδε πολλές φορές την κόκκινη κάρτα, μιας και τα μαρκαρίσματά του ήταν από αντιαθλητικά μέχρι και για… φυλάκιση.

Ο σοφός λαός λέει πως: «πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι» και ταιριάζει απόλυτα για τον έμπειρο αμυντικό, ο οποίος συνεχίζει να «θερίζει» αντιπάλους και στην Τουρκία με τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα των «αετών» με τη Φενερμπαχτσέ ο Πέπε παραλίγο να σπάσει τα πόδια του Σόουζα που δεν μπορούσε να κάνει πολλά, προκειμένου να αποφύγει το τάκλιν του 35χρονου.

Γι’ αυτό το λόγο και ο διαιτητής της αναμέτρησης του έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα στο 35′ με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό να βλέπει την άγουσα για τα αποδυτήρια από πολύ νωρίς.

First red card of the match. #Pepe sent-off of course. Nothing new. pic.twitter.com/85XS6ysnk5

— Adnan Pato Karalić (@patozmania) April 19, 2018