Απίστευτο ξύλο σε αγώνα της Νοτίου Αφρικής! (video)

Σκηνές χάους σε ποδοσφαιρικό αγώνα της Νοτίου Αφρικής, με τους οπαδούς να κάνουν… Γης Μαδιάμ το γήπεδο μετά την ήττα της ομάδας τους.

Χαοτικό σκηνικό στην αναμέτρηση της Κάιζερς Τσιφς με την Φρι Στέιτ Σταρς. Οι οπαδοί της πρώτης μετέτρεψαν το γήπεδο σε… εμπόλεμη ζώνη μετά την ήττα της ομάδας τους (2-0) που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κυπέλλου Νέντμπανκ στη Νότιο Αφρική.

Η λήξη του αγώνα βρήκε τους φανατικούς οπαδούς των ηττημένων με το παρατσούκλι “ζουλού” να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και να επιτίθενται στους άνδρες ασφαλείας, ενώ κυνηγούσαν και τους παίκτες με καδρόνια, καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους!

Δείτε το βίντεο:

Police said Sunday that two people had been arrested and more arrests were imminent following the mayhem at the Moses Mabhida Stadium in the east coast city of Durban.

It followed a 2-0 defeat for Kaizer Chiefs, one of South #Africa’s top clubs, in the Nedbank Cup semi-final. pic.twitter.com/3rdYn0XJkk

