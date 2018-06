Βραζιλιάνα ρεπόρτερ βάζει στη θέση του άντρα που προσπάθησε να τη φιλήσει (vid)

Το θάρρος να αντιμετωπίσει και να… βάλει στη θέση του έναν άντρα που πήγε να τη φιλήσει, την ώρα που βρισκόταν «ζωντανά» στην τηλεόραση, κάνοντας ρεπορτάζ για το Μουντιάλ, είχε η Βραζιλιάνα αθλητική ρεπόρτερ, Ζούλια Γκιμαράες.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή, όταν η Γκιμαράες βρισκόταν στην Αικατερινούπολη, για τις ανάγκες ρεπορτάζ για το Μουντιάλ. Όταν ο άγνωστος άνδρας επιχείρησε να την φιλήσει στο μάγουλο, ενώ εκείνη μιλούσε στην κάμερα, η Βραζιλιάνα ρεπόρτερ κατάφερε να τον αποφύγει με μια επιδέξια κίνηση, αλλά δεν έμεινε εκεί. Καθώς ο άγνωστος απομακρυνόταν, εκείνη γύρισε και, με την κάμερα να γράφει, άρχισε να του τα «χώνει» για την επιπόλαιη πράξη του.

«Μην το κάνεις αυτό! Μην το ξανακάνεις ποτέ αυτό!», φώναξε στον άντρα η ρεπόρτερ του TV Globo και του Sport TV, και δεν σταμάτησε, ούτε όταν εκείνος της ζήτησε συγγνώμη. «Μην το κάνεις αυτό, δεν σου επιτρέπω να το κάνεις αυτό, ποτέ, εντάξει; Δεν είναι ευγενικό, δεν είναι σωστό. Ποτέ μην το κάνεις αυτό σε μια γυναίκα, εντάξει; Να σέβεσαι».

Γράφοντας αργότερα στο Twitter για το περιστατικό, η Βραζιλιάνα ρεπόρτερ τόνισε: «Είναι δύσκολο να βρω τις λέξεις… Ευτυχώς, δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο στη Βραζιλία. Εδώ (σ.σ. στη Ρωσία) έχει γίνει δύο φορές. Είναι λυπηρό, είναι ντροπιαστικό. Είναι φοβερό. Νιώθω αβοήθητη και ευάλωτη. Αυτή τη φορά απάντησα, αλλά είναι θλιβερό ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει γιατί νομίζουν ότι έχουν δικαίωμα να κάνουν κάτι τέτοιο».

Η ίδια αποκάλυψε ότι η ζωή της στη Ρωσία είναι γενικά… δύσκολη, καθώς πολλοί άντρες οπαδοί την κοιτάνε επιθετικά ή της τραγουδούν προσβλητικούς στίχους. Όπως ήταν φυσικό, πολλοί συνάδελφοί της, άντρες και γυναίκες, στάθηκαν στο πλευρό τους, καταδικάζοντας την πράξη του άγνωστου άνδρα και επιδοκιμάζοντας την αντίδρασή της.

Δείτε το βίντεο:

Great response from Brazilian TV journalist Julia Guimaraes of Sportv to unacceptable behaviour. Not easy to show such restraint in the face of harassment. pic.twitter.com/eFVZz6gdMA

— Colin Millar (@Millar_Colin) June 24, 2018