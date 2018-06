Το twitter τα… έβαλε με τον Μέσι για τον αποκλεισμό της Αργεντινής

Σε ένα από τα πιο ωραία (αν όχι το πιο ωραίο) ματς του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Γαλλία νίκησε την Αργεντινή με 4-3 και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο αποκλεισμός της αλμπισελέστε, σχολιάστηκε από τους χρήστες του twitter, οι οποία τα έβαλαν -κατά βάση- με τον αρχηγό, Λιονέλ Μέσι που αποχώρησε για τέταρτο σερί τουρνουά χωρίς επιτυχία.

Ιδού μερικές από τις αντιδράσεις του κόσμου.

Take the L, Argentina. pic.twitter.com/orLe84pxY3

Guess who will be leaving his national team for good??? 🐐🐐🐐#FRAARG pic.twitter.com/igNfQA857E

— Joel Madumere (@joel_madumere) June 30, 2018