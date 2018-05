Οι πιο γελοίες καθυστερήσεις: πήγε στα αποδυτήρια για να πάρει φόρα!

H Βολουντάρι φιλοξένησε την Κονκόρντια στην Α’ κατηγορία της Ρουμανίας και με το σκορ 2-1 υπέρ της, ο τερματοφύλακας Μίντσα άρχισε να κάνει καθυστερήσεις πριν καν μπει το παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η κίνησή του μάλιστα να φτάσει ως τα… αποδυτήρια για να πάρει φόρα και να σουτάρει, έχει γίνει viral στα social media. Παρ’ όλα αυτά δεν γλίτωσε τελικά την ισοφάριση, η οποία ήρθε στο 88ο λεπτό.

Δείτε το βίντεο:

For a second, please forget about #UCLfinal and Karius. A Romanian keeper takes his job and time wasting to another level. He goes a long, long way before kicking the ball. :)) pic.twitter.com/pc7jMiiKto

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 27, 2018