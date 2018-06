Ο γάτος-μέντιουμ προέβλεψε το νικητή της πρεμιέρας στο Μουντιάλ (video)

Κάθε Μουντιάλ έχει και τις… γραφικότητές της. Αυτό που αρχίζει την Πέμπτη (14/06) δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Συνέχεια στα ζώα με μαντικές ικανότητες, με πιο γνωστό το χταπόδι Πολ, ήρθε να δώσει ο γάτος… Αχιλλέας.

Κλήθηκε να επιλέξει το νικητή της πρεμιέρας ανάμεσα στην Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία και επιλέγοντας να φάει από το αντίστοιχο κεσεδάκι προέβλεψε την οικοδέσποινα.

Russia or Saudi Arabia – who does Achilles the psychic cat think will win the #WorldCup opener?#RUS vs #KSA 🐱 pic.twitter.com/fcWhnxbBoi

— Goal (@goal) June 13, 2018