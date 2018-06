Ο… αδίστακτος Φάμπρεγας τρολάρει τον Λοπετέγι

Η απομάκρυνση του Χουλέν Λοπετέγι απ’ τον πάγκο της εθνικής Ισπανίας έφερε αναστάτωση και δυσαρέσκεια. Πάντως αυτός που φάνηκε να χάρηκε ιδιαίτερα την απόλυση του Βάσκου τεχνικού ήταν ο Σεσκ Φάμπρεγας.

Ο λόγος ξεκάθαρος και αφορούσε το γεγονός πως ο Λοπετέγι τον άφησε εκτός αποστολής για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μάλιστα, μην μπορώντας να κρύψει την… ικανοποίησή του ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ένα στάτους όλο νόημα.

«Περίμενε, τώρα ίσως κληθώ στην εθνική», έγραψε ο 31χρονος μέσος της Τσέλσι.

Wait, maybe I get a call up now! https://t.co/4InwsavXZa

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) June 13, 2018