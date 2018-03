Καλωσορίζουμε τον Δρ Μαρκο Μιχαηλίδη στην οικογένεια του ΠΑΣΠ ως επίσημο επιστημονικό συνεργάτη.

A post shared by Spyros Neofytides (@spyrosneofytides) on Mar 30, 2018 at 6:27am PDT