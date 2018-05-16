Μελαχρινή Ρωσίδα fitness model, προκαλεί… εγκεφαλικά! (pics)

Με ασιατικές ρίζες και με κορμί που σε… τρελαίνει! Η Tori Son έχει ασιατικές ρίζες, λατρεύει το χορό και τα ταξίδια ενώ υποστηρίζει ότι είναι κρυφό ταλέντο στο τραγούδι. Η μελαχρινή καλλονή είναι ένα καλλίγραμμο fitness model από τη Ρωσία με ασιατικές ρίζες που ξέρει να σαγηνεύει τα πλήθη με το καλλίγραμμο κορμί της.
Και επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει επικίνδυνα. Όλοι θέλουν να βγουν στις παραλίες και να εντυπωσιάσουν. Η Tori Son ωστόσο, είναι το άτομο που μπορεί να δώσει το κατάλληλο κίνητρο σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες για να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.
Who is your favorite YouTuber?) Приветик!) у вас есть любимые ютюберы?) Или необычные, которые вам запомнились с первого раза) Напишите их имена в комментариях, в следующем посте я напишу кого я смотрю время от времени и даже устрою конкурс для вас 🙂 . Телевизор я давно уже не смотрю ☺, последние года два стала активно открывать для себя героев Youtube) так как многих я знаю лично, становится вдвойне интересней наблюдать за друзьями ☺🙈, полгода назад я увидела ролик, уже не помню, по-моему как иностранцы смотрят русские клипы или что-то в этом роде, на мое удивление этот ролик записала @minkyungha , она из Кореи, говорит по-русски с таким милым детским акцентом 🙈, я посмотрела много ее видео, и она в каком-то смысле (не люблю это слово, потому что оно на каждом шагу сейчас) вдохновляет, начала учить русский, (некоторые даже английский не учат 🙈😂) не боится одна путешествовать, открывать много нового и ломать стереотипы ☺ Я конечно же ей написала, сказала что она крутая!) мы подружились, и может запишем какие-нибудь видео совместно))) #torison #torisondiary #bali