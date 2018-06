Μαρσέλο : Κάνει μαγικά και με το κακό του πόδι (vid)

Ο Μαρσέλο για πολλούς αποτελεί το καλύτερο αριστερό μπακ του κόσμου. Αναμφίβολα βρίσκεται μέσα στους κορυφαίους, μιας και συνδυάζει τα πάντα. Δύναμη, ταχύτητα, εκρηκτικότητα, τεχνική και μπορεί να συμβάλλει ταυτόχρονα στο αμυντικό αλλά και στο επιθετικό κομμάτι.

Ο άσος της Ρεάλ όμως, δεν αρκείται εκεί. Ως γνήσιος Βραζιλιάνος αρέσκεται πολλές φορές να κάνει κόλπα με την μπάλα. Αυτό έκανε και στην προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας ενόψει του Μουντιάλ που ξεκινάει σε δύο ημέρες.

Μάλιστα, ο Μαρσέλο δεν προσφέρει… μαγεία μόνο με το καλό του πόδι, που είναι το αριστερό, αλλά και με το κακό του! Φυσικά, αν κάποιος δεν το γνωρίζει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβει ότι το αριστερό είναι το καλό του πόδι.

Δείτε το βίντεο:

When you realize this is the “weak” foot of @MarceloM12 😳💪🔥 pic.twitter.com/evSqitVwwN

— 433 (@official433) June 12, 2018