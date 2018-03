Έπαιξε ο εγγονός και έκανε κατά 17.000 λίρες πλουσιότερο τον παππού! (pic)

Ο Λιούις Κουκ πέρασε ως αλλαγή στο φιλικό της εθνικής Αγγλίας με την Ιταλία στο 71ο λεπτό, πραγματοποιώντας έτσι το ντεμπούτο του με το εθνόσημο.

Διαβάστε επίσης: Τεσσάρα οι «Κόκκινοι Διάβολοι», μοιρασιά στο Γουέμπλεϊ

Υπό φυσιολογικές συνθήκες η παραπάνω είδηση θα περνούσε απαρατήρητη, ωστόσο το ντεμπούτο του νεαρού ποδοσφαιριστή συνδέεται με μια εκπληκτική ιστορία πίστης στο πρόσωπο του.

Βλέπετε, όταν ήταν 18 ετών ο παππούς του είχε ποντάρει 500 λίρες στα τοπικά πρακτορεία ότι ο εγγονός του θα αγωνιστεί στην εθνική Αγγλίας πριν κλείσει τα 26 του, κάτι το οποίο έδινε απόδοση 33/1.

Όπερ και εγένετο, με τον Κουκ να ντεμπουτάρει πέντε χρόνια πριν από το πέρας του στοιχήματος, δηλαδή στα 21! Αυτή η εξέλιξη λοιπόν έδωσε διπλή χαρά στον παππού του, καθώς πέραν του ντεμπούτου του νεαρού χαφ είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να «φουσκώνει» κατά 17.000 λίρες!

🔁 @LewisCook_ Subbed On For @England

👶 When Lewis was 18 his Grandad predicted he would play for England…

📝 He Bet £500 on 33/1 at his local bookies…

💰 ….his Grandad has just won £17,000. 🎉 pic.twitter.com/fO3DAwUxpe

— SPORF (@Sporf) March 27, 2018