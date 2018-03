Άγγλοι χούλιγκαν βουτάνε μπουγελώνουν τουρίστες στο Άμστερνταμ!

Η απόβαση των Άγγλων χούλιγκαν για το φιλικό αγώνα των «λιονταριών» με την Ολλανδία είχε και τις αναμενόμενες συνέπειες για την πόλη του Άμστερνταμ. Εκατοντάδες οπαδοί της Αγγλίας, υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσαν ζημιές στο κέντρο της πόλης, ενώ δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών έβγαλε την μπλούζα του και πήδηξε στο ποτάμι, ενώ άλλοι μπουγέλωσαν τουρίστες που διέσχιζαν με βάρκα τα κανάλια και πέταξαν ποδήλατα μέσα στο νερό!

Δείτε τα videos:

And we already have an England fan in the canal! #EnglandAway pic.twitter.com/d2Z11h8bBa

— Away Days Videos (@AwayDaysVideos) March 22, 2018