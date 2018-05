Παίκτες και προπονητές «σάπισαν» στο ξύλο διαιτητή! (vid)

Kατά τη διάρκεια ενός αγώνα στο Βόρειο Λονδίνο ο ρέφερι ξυλοκοπηθηκε σχεδόν από όλους όσοι ήταν στον αγωνιστικό χώρο.

Οι απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν μετά το σφύριγμα της λήξης όταν οι προπονητές και οι παίκτες όρμησαν στο διαιτητή, τον πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο και ταυτόχρονα τον κλωτσούσαν και του έριχναν μπουνιές.

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ πρόκειται για «τη χειρότερη επίθεση που σημειώθηκε ποτέ επί βρετανικού εδάφους»!

Δείτε τι συνέβη:

Revealed: the shocking violence towards a referee, purportedly at a Sunday league match in London last weekend that @refsupportuk describe as “the worse assault on a match official we have seen on British soil”. They are now demanding the FA allows a pilot of ref body/cams pic.twitter.com/48AiUV3zYE

— Dan Roan (@danroan) May 24, 2018