Διπλό της Ανόρθωσης στο 2.00, πρόκριση του Απόλλωνα στο 1.25 στην Bet on Alfa

Την πρόκριση τους στον Β’ προκριματικό γύρο του Europa League διεκδικούν σήμερα Ανόρθωση και Απόλλωνας απέναντι στην αλβανική Λάτσι εκτός έδρας στις 18:00 και την λιθουανική Στούμπρας στο ΓΣΠ στις 20:00.

Αναλυτικά οι αποδόσεις των σημερινών αγώνων:

18:00 ΛΑΤΣΙ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Στο 2.00 προσφέρεται στην Bet on Alfa το διπλό της Ανόρθωσης που είχε πάρει τη νίκη στο πρώτο ματς με 2-1 κάνοντας ανατροπή αφού είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Η νίκη της Λάτσι έχει απόδοση 3.25, όσο και η απόδοση του ισόπαλου αποτελέσματος. Το over 2.5 goals προσφέρεται στο 1.90, το under 2.5 goals στο 1.75, ενώ το Goal – Goal έχει απόδοση 1.75.

Είναι πολύ μεγάλο φαβορί για την πρόκριση η Ανόρθωση με την απόδοση να είναι στο 1.21, ενώ η πρόκριση της Λάτσι προσφέρεται στο 3.80.

20:00 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ-ΣΤΟΥΜΠΡΑΣ

Την ανατροπή θα κυνηγήσει ο Απόλλωνας μετά την ήττα με 1-0 που γνώρισε στο πρώτο ματς που έγινε με περιπετειώδη τρόπο λόγω των βροχών και της διακοπής στη Λιθουανία. Παρά την ήττα ο Απόλλωνας παραμένει μεγάλο φαβορί αφού η πρόκριση του προσφέρεται στο 1.25 στην Bet on Alfa με την Στούμπρας να έχει απόδοση για την πρόκριση 3.40.

Η νίκη του Απόλλωνα προσφέρεται στο 1.11, το διπλό της Στούμπρας στο 13.25 και το ισόπαλο αποτέλεσμα στο 7.60. Στο 1.45 προσφέρεται το over 2.5 goals, στο 2.50 το under 2.5 goals και στο 2.30 η επιλογή για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

