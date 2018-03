Προκλητικό πανό των Τούρκων στο Καρσίγιακα – ΠΑΟΚ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καρσίγια στη Σμύρνη, στο δεύτερο ματς των δύο ομάδων, για την φάση των “16” του Basketball Champions League, με τους οπαδούς των Τούρκων να αναρτούν προκλητικό πανό στις κερκίδες του γηπέδου που διεξάγεται η αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα οι οπαδοί της Καρσίγιακα, ανάρτησαν πανό που απεικονίζει την Αγία Σοφιά, τον Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά και τον Μωάμεθ τον πορθητή, με το πανό να αναγράφει πάνω: «Victory is in our vein (σ.σ. Η νίκη είναι στις φλέβες μας»…

Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα εχθρική έδρα, με τους Τούρκους οπαδούς να έχουν γεμίσει τo “Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Sport Hall”.