Θύμιζε Χάνιμπαλ Λέκτερ ο παίκτης της Ομόνοιας (pic)

Ο Τζάρβις Γκάρετ, είναι ο νέος πόιντ γκαρντ της Ομόνοιας, καθώς ανακοινώθηκε από τους πράσινους μαζί με άλλους τέσσερις αμερικάνους (δείτε ΕΔΩ).

Ο Αμερικάνος άσος αγωνιζόταν πέρσι στην ομάδα μπάσκετ του κολεγίου του Ρόουντ Άιλαντ, φόρεσε μάσκα λόγω τραυματισμού στο σαγόνι με το αποτέλεσμα όμως να θυμίζει τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Στα τέλη του Ιανουαρίου ο Γκάρετ είχε σπάσει το σαγόνι του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του κολεγίου του με το Σεντ Τζόσεφ, με αποτέλεσμα να χάσει τον επόμενο αγώνα και να χρειάζεται να φοράει προστατευτική μάσκα.

Η μάσκα, όμως, που επέλεξε να φορέσει ο τελειόφοιτος του Ρόουντ Άιλαντ δεν μοιάζει σε τίποτα αυτές που έχουν φορέσει και άλλοι παίκτες στο παρελθόν, θυμίζοντας περισσότερο αυτή που φορούσε ο Χάνιμπαλ Λέκτερ στη γνωστή ταινία. Αυτό «προκάλεσε» τους φίλους της κολεγιακής ομάδας, οι οποίοι αποφάσισαν να φορέσουν τέτοιες μάσκες κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Here’s the homage to Jarvis Garrett in the URI student section pic.twitter.com/kgxOyUJ6KR

— William Geoghegan (@RhodyWill) February 12, 2016