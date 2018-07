Επίσημο: Για ακόμα τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό ο Καλάθης!

H μεγαλύτερη και πιο σημαντική είδηση του καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό Superfoods ολοκληρώθηκε και επίσημα! O Νικ Καλάθης συμφώνησε να παραμείνει στους πρωταθλητές Ελλάδας, οι οποίοι και επισημοποίησαν το deal το πρωί του Σαββάτου (7/7).

Ο ηγέτης του «Τριφυλλιού» υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο θα του αποφέρει το… ηγεμονικό ποσό των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία. Ο Καλάθης θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας παίκτης στην ιστορία των έξι φορές πρωταθλητών Ευρώπης και θα αναλάβει τα… κλειδιά της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια, κάτι που αποτελούσε μεγάλη επιθυμία της «πράσινης» διοίκησης και του Τσάβι Πασκουάλ.

Μετά την γνωστοποίηση της επίσημης συμφωνίας με τον ηγέτη του, ο Παναθηναϊκός Superfoods «τρέχει» και τα υπόλοιπα μεταγραφικά ζητήματα ενόψει της νέας σεζόν.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Νικ Καλάθη για ακόμη τρία χρόνια».

☘@Nick_Calathes15 for THREE.. more years!

Διάβασε περισσότερα στο παρακάτω Link:https://t.co/E2XomLeqw4#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/KEtSEgSWEs

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 7, 2018