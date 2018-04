Επίσημα στο ΟΑΚΑ το Final Four!

Ήταν γνωστό και πλέον είναι και επίσημο! Το final 4 του Basketball Champions League, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ και η ΑΕΚ θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το τρόπαιο στην έδρα της (4-6/5)!

Η κλήρωση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης θα γίνει στις 12/4 στην Αθήνα και οι πληροφορίες για τα εισιτήρια του final 4 θα ανακοινωθούν μετά τη γνωστοποίηση των ζευγαριών.

Έτσι, η ΑΕΚ θα έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της στο «σπίτι» της, μαζί με τον κόσμο της. Παράλληλα, το ΟΑΚΑ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει final 4 διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από εκείνο της Ευρωλίγκας το 2007, το οποίο είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός.

✈ 🇬🇷 The city of Athens has been awarded the hosting of the 2018 #BasketballCL Final Four!

📖https://t.co/uQznG84SAL pic.twitter.com/54Au6bVXqM

— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 5, 2018