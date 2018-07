Νεκρός ο Χάνεϊκατ, μετά από ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς!

Είδηση που προκαλεί σοκ και ταυτόχρονα θλίψη έρχεται από τις ΗΠΑ. Από νωρίς το πρωί είχε μεταδοθεί η είδηση πως ο Τάιλερ Χάνεϊκατ είχε κλειδαμπαρωθεί σε ένα σπίτι στην Καλιφόρνια, αφότου πρώτα είχε ανοίξει πυρ κατά αστυνομικών.

Πλέον τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ μεταδίδουν πως ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στην οικία και βρήκαν νεκρό τον Αμερικανό φόργουορντ που φέτος έπαιξε στη Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ήδη οι αρχές έχουν ανακοινώσει πως βρήκαν έναν άνδρα νεκρό, χωρίς ακόμη να τον έχουν κατονομάσει.

Ακόμη δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το συμβάν. Αμερικανικά δίκτυα ανέφεραν πως όλα άρχισαν όταν η μητέρα του 28χρονου άσου κάλεσε την αστυνομία αναφέροντας παράξενη συμπεριφορά του γιου της και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο δέχτηκαν πυροβολισμούς και εν συνεχεία ο Χάνεϊκατ κλειδώθηκε στο σπίτι.

UPDATE: SWAT entered the residence & located an unresponsive male. LAFD responded & pronounced the male dead at scene. Investigators from our Force Investigation Division are at scene conducting a thorough investigation and we will provide more details as they become available

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 7, 2018