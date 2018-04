Ξεπέρασε τον Τζόρνταν ο ΛεΜπρον

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των playoffs του ΝΒΑ με τα περισσότερα εύστοχα καλάθια, ξεπερνώντας τον Μάικλ Τζόρνταν.

Μπορεί οι Καβαλίερς να ξεκίνησαν τη σειρά με τους Πέισερς δεχόμενοι βαριά ήττα (80-98) μέσα στο Κλίβελαντ, ωστόσο ο «Βασιλιάς» πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία επίδοση στα μυθικά επιτεύγματά του.

Ο Τζέιμς, που τελείωσε το παιχνίδι με triple double, έγινε ο δεύτερος παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα καλάθια στην ιστορία των playoffs του ΝΒΑ καθώς έφτασε τα 2.190, αφήνοντας πίσω του τον θρυλικό Μάικλ Τζόρνταν. Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει ο μυθικός Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ με 2.356 καλάθια.

Επιπλέον ο «King James» έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία των playoffs στις ασίστ, φτάνοντας τις 1.500. Πρώτος μακράν παραμένει ο Μάτζικ Τζόνσον με 2.346, ενώ 2ος ακολουθεί ο Στόκτον με 1.839.

LeBron spins and lays it in to become 2nd on the #NBAPlayoffs all-time FGM list!@cavs 69 | @pacers 78 in the 4th on #NBAonABC#WhateverItTakes pic.twitter.com/NwQrgDsXFI

— NBA (@NBA) April 15, 2018