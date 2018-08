«Tρελαίνει» τους Αμερικανούς ο Άλεξ Αντετοκούνμπο (pic)

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο συμμετείχε στο «Basketball Without Borders» του Βελιγραδίου και τα σωματικά του προσόντα «τρελαίνουν» τους ειδικούς.

Ο μικρότερος Αντετοκούνμπο, ο Άλεξ, δουλεύει καθημερινά προκειμένου να μιμηθεί τα αδέρφια του και να βαδίσει σε μονοπάτια για μία μεγάλη καριέρα. Στα 17 του, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο συμμετείχε αυτές τις ημέρες στο «Basketball Without Borders» κι έδωσε την ευκαιρία σε scouts και αναλυτές να πάρουν μία γεύση.

Ο διάσημος Τζόναθαν Γκιβόνι, που θεωρείται expert στα νέα ταλέντα Ευρώπης και ΗΠΑ, αναφέρθηκε στον Αντετοκούνμπο τζούνιο κι έγραψε: «Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο μετρήθηκε και είχε ύψος 1.98 χωρίς παπούτσια κι ένα απίστευτο άνοιγμα χεριών 2.19. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα μιλήσουμε αρκετά γι’ αυτόν στο μέλλον».

Up close look at 16-year-old Alex Antetokounmpo’s shooting mechanics. The 6-6 wing is the youngest of the Antetokounmpo brothers and has been developing at Dominican High School as a class of 2020 recruit. pic.twitter.com/WXZERHoExv

