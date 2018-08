Η ομοσπονδία της Νιγηρίας έκανε δώρο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη φανέλα με την οποία αγωνίστηκε η εθνική ομάδα της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο σταρ των Μπακς τη φόρεσε και πόζαρε χαμογελαστός ευχαριστώντας για το δώρο.

Ο 23χρονος άσος έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα, αλλά οι δύο γονείς του, Τσαρλς και Βερόνικα, είναι Νιγηριανοί.

Thank you for the beautiful jersey!! 🇳🇬 @thenff pic.twitter.com/mdiwlQgWOr

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 17, 2018