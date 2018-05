Iστορικό ρεκόρ για Μπακς λόγω Γιάννη!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε για δεύτερη σερί σεζόν στη δεύτερη καλύτερη 5άδα του ΝΒΑ κάτι που είχε να συμβεί για παίκτη των Μπακς εδώ και 32 χρόνια.

Στη δεύτερη κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κάτι που συμβαίνει για παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς μετά από 32 ολόκληρα χρόνια!

Ο Greek Freak είναι ο πρώτος παίκτης του Μιλγουόκι, μετά τον Σίντνεϊ Μοκρίφ (1984-85) που αναδεικνύεται ως μέλος καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος για δύο σερί σεζόν!

🇬🇷💪 @Giannis_An34 becomes the first Buck in more than 30 years to be selected to an All-NBA team in consecutive seasons!!

Press Release » https://t.co/zPyoNLObCL#FearTheDeer pic.twitter.com/tatJ3KWbcX

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 24, 2018