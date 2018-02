Η ώρα του All Star Γιάνναρου!

Το 67ο All Star Game του ΝΒΑ έχει σχεδόν φτάσει και οι λάτρεις του μπασκετικού θεάματος αδημονούν για το αποψινό ματς (στις 3:00 τα ξημερώματα Καθαράς Δευτέρας), όταν και θα διεξαχθεί στο Staples Center του Λος Άντζελες η γιορτή του μπάσκετ. Έκτη φιλοξενία All Star Game από την «Πόλη των Αγγέλων», το ελληνικό ενδιαφέρον θα είναι ξανά έντονο, καθώς για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί ανάμεσα στους κορυφαίους του ΝΒΑ για να προσφέρει αστείρευτο θέαμα όπως μόνο αυτός ξέρει.

Στην μόλις πέμπτη χρονιά του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Γιάνναρος εντυπωσιάζει συνεχώς και μόνο απαρατήρητος δεν περνάει, κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα και από την ψηφοφορία για την επιλογή των παικτών στο εφετινό All Star Game.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ είχε την δεύτερη υψηλότερη συγκομιδή ψήφων, μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (2.638.294), ενώ βρέθηκε πάνω από μεγάλα ονόματα της Ανατολής και της Δύσης! Ο Greek Freak κέρδισε τις προτιμήσεις των παικτών του ΝΒΑ, οι οποίοι του έδωσαν και τις περισσότερες ψήφους (226 έναντι 220 του Τζέιμς), αναδείχθηκε ισόπαλος με τον «Βασιλιά» στην ψηφοφορία των ΜΜΕ (από 99) και τερμάτισε δεύτερος σε αυτή του κοινού (2.530.211), για να κερδίσει μία θέση βασικού και να γίνει ο δεύτερος παίκτης στην Ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς, μετά τον Μαρκίς Τζόνσον (1979-80), που ψηφίζεται βασικός σε δύο διαδοχικά All Star Game.

Τα περσινά κατορθώματά του

Ο Αντετοκούνμπο έγινε πέρυσι ο νεότερος μη Αμερικανός μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε βασικός σε All Star και ο πρώτος Έλληνας που συμμετείχε στη «γιορτή» του ΝΒΑ.

Μάλιστα, στην πρώτη συμμετοχή του σε All Star φρόντισε να αποζημιώσει όσους τον εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους, «φορτώνοντας» το καλάθι της Δύσης με 30 πόντους, συγκομιδή που τον ανέδειξε πρώτο σκόρερ της Ανατολής.

Την ίδια στιγμή, έγινε πέρυσι ο πρώτος μη Αμερικανός παίκτης που ψηφίζεται βασικός στην παρθενική συμμετοχή του σε All Star και τελειώνει με ρεκόρ παραγωγικότητας! Ακόμη, έγινε ο τρίτος παίκτης στην Ιστορία των All Star, μετά τον Τομ Τσέιμπερς (All Star 1987, 34π.), που σημειώνει 30άρα στην πρώτη συμμετοχή του σε All Star ως βασικός, ισοφαρίζοντας στη δεύτερη θέση τον θρυλικό Τζούλιους Έρβινγκ (All Star 1977, 30π.).

Συνολικά, ο Αντετοκούνμπο είχε στην 66η γιορτή του ΝΒΑ 30 πόντους (14/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 6ρ., 3κλ. σε 23΄ συμμετοχής), αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα της Ανατολής από τη Δύση με 182-192, η οποία θριάμβευσε για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Οι αλλαγές στη διεξαγωγή

Σε μία ριζική αλλαγή στο σύστημα διεξαγωγής του All Star Game προχώρησε το ΝΒΑ. Από εφέτος καταργείται το παιχνίδι East VS West (Ανατολής-Δύσης) και παίκτες από διαφορετικές περιφέρειες μπορούν να είναι στην ίδια ομάδα.

Μετά την ψηφοφορία για την επιλογή των starters, ο ΛεΜπρον Τζέιμς αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους στη Δύση, ενώ ο Στέφεν Κάρι στην Ανατολή και αυτομάτως «χρίστηκαν» αρχηγοί και προχώρησαν στη στελέχωσή των ομάδων τους, επιλέγοντας παίκτες και από τις δύο περιφέρειες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καταλήγει στην ομάδα του σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Κατόπιν, οι παίκτες του εφετινού All Star Game θα έχουν και χρηματικό κίνητρο, καθώς οι νικητές θα γίνουν κατά 100.000 δολάρια πλουσιότεροι, ενώ οι ηττημένοι θα πάρουν από 25.000 δολάρια ο καθένας.

Αναλυτικά οι ομάδες

ΟΜΑΔΑ ΛΕΜΠΡΟΝ

Λεμπρόν Τζέιμς (Καβαλίερς), Κέβιν Ντουράντ (Oυόριορς), Κάιρι Ίρβινγκ (Σέλτικς), ΝτεΜάρκους Κάζινς, Άντονι Ντέιβις (Πέλικανς), ΛαΜάρκους Όλντριτζ (Σπερς), Κέβιν Λοβ (Καβαλίερς), Τζον Oυόλ, Μπράντλεϊ Μπιλ (Γουίζαρντς), Βίκτορ Ολαντίπο (Πέισερς), Κρίσταπς Πορζίνγκις (Νικς), Ράσελ Γουέστμπρουκ (Θάντερ).

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντουέιν Κέισι (Ράπτορς)

ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΙ

Στεφ Κάρι (Γουόριορς), Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς), ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Ράπτορς), Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς), Τζέιμς Χάρντεν (Ρόκετς), Τζίμι Μπάτλερ, Καρλ-Άντονι Τάουνς (Τίμπεργουλβς), Ντρέιμοντ Γκριν, Κλέι Τόμπσον (Γουόριορς), Αλ Χόρφορντ (Σέλτικς), Ντέιμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς), Κάιλ Λάουρι (Ράπτορς).

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μάικ Ντ` Αντόνι (Ρόκετς)

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ (ΔΕΝ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ)

ΝτεΜάρκους Κάζινς (Πέλικανς- αντικαταστάθηκε από τον Πολ Τζορτζ των Θάντερ), Κέβιν Λοβ (Κλίβελαντ- αντικαταστάθηκε από τον Γκόραν Ντράγκιτς των Χιτ), Τζον Ουόλ (Ουίζαρντς- αντικαταστάθηκε από τον Αντρέ Ντράμοντ των Πίστονς), Κρίσταπς Πορζίνγκις (Νικς- αντικαταστάθηκε από τον Κέμπα Ουόκερ των Χόρνετς).