Έτσι… σκότωσε τους Σέλτικς ο Γιάννης! (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε ένα δύσκολο καλάθι και έδωσε τη νίκη στους Μιλγουόκι Μπακς, στο Game 4 με τους Μπόστον Σέλτικς (104-102).

Ο σταρ των Μπακς πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς με τους Σέλτικς (27 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), ενώ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με ένα φόλοου καλάθι, μετά από άστοχη προσπάθεια του Μπρόγκντον.

Δείτε εδώ την φάση που… καθάρισε το Game 4 για τους Μπακς:

The best of Giannis Antetokounmpo in Game Four:

27 PTS | 5 AST | 7 REB pic.twitter.com/RlHXGfolka

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 22, 2018