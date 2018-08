Αντετοκούνμπο: «Να ακολουθήσουμε τον Λεμπρόν σε όσα κάνει εκτός παρκέ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο τελευταίος σε μια σειρά από σταρ του ΝΒΑ που εξήραν τον Λεμπρόν Τζέιμς για το σχολείο που δημιούργησε στο Άκρον του Οχάιο για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης. Μάλιστα ο άσος των Μπακς θεωρεί πως τέτοιες κινήσεις δείχνουν το δρόμο και σε άλλους αστέρες του κορυφαίου πρωταθλήματος.

«Ο Λεμπρόν Τζέιμς ανέκαθεν ήταν πρότυπο μέσα στο γήπεδο, αλλά αυτά που κάνει εκτός γηπέδων είναι απίστευτα. Βλέπουμε τι κάνεις, βασιλιά Τζέιμς, και τώρα είναι η δική μας σειρά να ακολουθήσουμε», έγραψε ο Έλληνας διεθνής άσος στο Twitter.

Lebron James has always been a role model on the court, but what he is doing off the court is unbelievable! We see you @KingJames and now it’s our turn to follow! pic.twitter.com/kPMPUNyyXc

