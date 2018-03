Αντετοκούνμπο: «Ήμουν ο καλύτερος πωλητής» (video)

Παρά τα δύσκολα παιδικά του χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχασε ποτέ το χαμόγελό του και θυμήθηκε χαριτολογώντας το πόσο καλός πωλητής ήταν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στον Στιβ Κροφτ και τη γνωστή εκπομπή «60 minutes» για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τα οποία τον έκαναν ακόμη πιο δυνατό.

«Ήταν δύσκολα. Δεν είχαμε πολλά λεφτά, αλλά είχαμε πολλή ευτυχία, οπότε αυτό δεν μας λύγισε. Όταν παλεύαμε, ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό. Διασκεδάζαμε, χαμογελούσαμε. Σίγουρα με έκανε πιο δυνατό», είπε αρχικά ο Γιάννης.

Ο δημοσιογράφος έκανε στη συνέχεια τη διαπίστωση πως: «πρέπει να ήσουν καλός πωλητής», με τον Greek Freak να απαντάει:« Ήμουν ο καλύτερος! Ήμουν πολύ καλός σε αυτό!» και αποκάλυψε το μυστικό του το οποίο ήταν να μην τα παρατάει ποτέ.

Για το πείσμα του, αλλά και για τη συνεχή του βελτίωση ο σταρ των Μπακς τόνισε: «Θα κάνω κάτι και θα το κάνω σωστά. Πρέπει να βελτιώνομαι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Φοβάμαι πολύ την αποτυχία. Οπότε, πρέπει να γίνομαι καλύτερος».

