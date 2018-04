Πικ: «Τεχνικοί διευθυντές και προπονητές της Ευρωλίγκας λένε να περάσει η Ρεάλ απευθείας στο F4»!

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος μετέφερε, μέσω Twitter, την πληροφορία πως αρκετοί τζένεραλ μάνατζερ και προπονητές ομάδων της Ευρωλίγκας υποστηρίζουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να προκριθεί απευθείας στο Final Four, χωρίς να δώσει τη σειρά στα playoffs με τον Παναθηναϊκό, ύστερα από την απόφαση του τελευταίου να συμμετέχει στις διοργανώσεις της FIBA, την επόμενη σεζόν.

«Ακούω ότι αρκετοί τζένεραλ μάνατζερ και προπονητές της Ευρωλίγκας, μετά την απόφαση για αποχώρηση του Παναθηναϊκού για τη FIBA, θεωρούν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να προκριθεί στο Final Four χωρίς δώσει αγώνες στη σειρά των playoffs», ήταν το «τιτίβισμα» του Ισραηλινού δημοσιογράφου, ο οποίος συνδυάζει την πληροφορία του με μία δημοσκόπηση.

Δείτε την ανάρτηση του:

Hearing from several Euroleague GMs and coaches that in wake of Panathinaikos bolting to FIBA, Real Madrid should advance to Final Four without even having to play a series. Thoughts?

