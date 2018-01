Από μηχανής… Καλάθης λύτρωσε τον Εξάστερο! (vid)

Έσπασαν καρδιές στο ΟΑΚΑ, αλλά μηδένα προ του… Καλάθη μακάριζε! Με τρομερό buzzer beater του πράσινου ηγέτη, μετά από coast to coast, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποφύγει το σοκ και να επικρατήσει 94-93της Ζαλγκίρις στην παράταση! Ένα αποτέλεσμα που ανέβασε τον Εξάστερο στο 13-7 και προχωρά… ακμαίος προς το πλεονέκτημα έδρας, την ώρα που η μαχητική ομάδα του Σάρας υποχώρησε στο 12-8.

Απίστευτο καρδιοχτύπι για την ελληνική ομάδα που αν και προηγήθηκε μέχρι και με 20 πόντους (43-23), στη συνέχεια… σταμάτησε να παίζει μπάσκετ και επέτρεψε στους Λιθουανούς όχι μόνο να ξαναμπούν στο ματς, αλλά και να φτάσουν μια… ανάσα από το διπλό.

Στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, όμως, τα μεγάλα σουτ του Ρίβερς και η «χρυσή» άμυνα στα τελευταία δευτερόλεπτα (για την οποία διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ οι φιλοξενούμενοι) έδωσαν το… φιλί της ζωής στους παίκτες του Πασκουάλ, που κατάφεραν να μείνουν ζωντανοί και να στείλουν το ματς στην παράταση (83-83). Εκεί η κατάσταση έδειξε να στραβώνει ξανά (με τη Ζαλγκίρις να προηγείται 83-90), αλλά η λυσσασμένη άμυνα των γηπεδούχων, ο κομβικός Γκιστ και το μυθικό καλάθι του Καλάθη σε «νεκρό χρόνο» (που απάντησε στο μεγάλο σουτ του Πάνγκος 4.7” πριν τη λήξη), έφεραν τα πάνω-κάτω και λύτρωσαν τον Παναθηναϊκό.

Can you believe this? 😯@Nick_Calathes15 drops in the game-wining layup with nothing left on the clock!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RxjdTlQxKg

— EuroLeague (@EuroLeague) January 25, 2018