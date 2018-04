Οι Κοινοπολιτειακοί των Yugambeh (pics)

ΤΟΥ ΜΙΚΑΕΛΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ (ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΑΚ)

Με τον Γιώργο Αχιλλέως να οδηγεί την Κύπρο δεύτερη στο στάδιο Carrara, ως η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα (πίσω από την Σκοτία, διοργανώτρια των προηγούμενων Κοινοπολιτειακών), έγινε το βράδυ της Τετάρτης (04/4), μεσημέρι ώρα Κύπρου, η τελετή έναρξης των 21ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων, που διεξάγονται στο Gold Coast της Αυστραλίας, έως τις 15 Απριλίου.

Οι Αυστραλοί καλωσόρισαν την Κύπρο με το hit των 00s «Can’t Get You Out Of My Head», ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Kylie Minogue, σπουδαίας Αυστραλέζας ποπ καλλιτέχνη. Στο άκουσμα της μουσικής ξεσηκώθηκαν οι 35.000 θεατές, οι οποίοι γέμισαν το στάδιο και παρέμειναν στις θέσεις τους παρά την καταιγίδα που έπληξε την περιοχή μερικά λεπτά μετά την έναρξη της τελετής. Ευτυχώς δεν διήρκεσε πολύ…

Την έναρξη των Αγώνων κήρυξε ο Πρίγκιπας Κάρολος, στην παρουσία του πρωθυπουργού της Αυστραλίας Malcolm Turnbull. Τον Υπουργό Παιδείας & Πολιτισμού της Κύπρου εκπροσώπησε ο Τάσος Προκοπίου, μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΑ.

Την Queen’s Baton έφερε στο στάδιο η Susie O’Neill, κάτοχος οκτώ Ολυμπιακών μεταλλίων, που είναι γεννημένη στο Queensland. Κατέβηκε στο στάδιο μέσω από το χαρακτηριστικό της Αυστραλίας Volkswagen Kombi (ή Transporter), το οποίο είναι επίσης συνδεδεμένο με τους Αγώνες. Τη σημαία των Αγώνων μετέφεραν αθλητές από διάφορες χώρες, ενώ σπουδαίοι Αυστραλοί αθλητές περιφέραν την Queen’s Baton στο στάδιο.

Η τελετή έναρξης αποτέλεσε υπέρτατη κίνηση επαναπροσέγγισης του δυτικού κόσμου προς τους ιθαγενείς κατοίκους της Αυστραλίας, του Αβορίγινες, οι οποίοι τιμήθηκαν στο πρόσωπο των Yugambeh, των αυτόχθονων κατοίκων του Queensland που φιλοξενεί τους Αγώνες. Την αλλαγή τρόπου σκέψης των ανθρώπων αποτυπώνει ανάγλυφα μια σύγκριση με το 1982, όταν οι Αγώνες έγιναν πάλι στο Queensland (Μπρίσμπεϊν). Τότε οι Yugambeh ήταν περιθωριοποιημένοι και τους απαγορεύτηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη διοργάνωση. Οι καιροί αλλάζουν… Έτσι, οι Αυστραλοί καλωσόρισαν τον κόσμο στη γλώσσα των Yugambeh με το χαρακτηριστικό Jingeri, που σημαίνει Καλωσορίσατε – χρησιμοποιείται ευρέως στη διοργάνωσης. Επισήμως καλωσόρισε τον κόσμο η Patricia O’Conner στο Queensland, όπου κατοικούν για 23.000 χρόνια, η πιο γηραιά απόγονος των Yugambeh, η οποία είχε ξεκινήσει και τη διαδρομή της Queen’s Baton από το Παλάτι του Μπάκινγχαμ πέρσι.

Η τελετή ανέδειξε πτυχές και ιστορικές παραδόσεις των Yugambeh, όπως επίσης και τη σύγχρονη, τουριστική μορφή του Gold Coast, που κινείται γύρω από τη θάλασσα, την άμμο και τις σανίδες του σέρφινγκ. Τιμήθηκαν οι ναυαγοσώστες, ο αρχηγός των οποίων κήρυξε την έναρξη της παρέλασης των αθλητών, ενώ εκατοντάδες συνάδελφοί του καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες στους αγώνες.

Παρά τις τιμές, το πρωί της Τετάρτης (04/4), ιθαγενείς διαδηλωτές ανέκοψαν για λίγο την πορεία της Queen’s Baton προς το στάδιο. Εκατό εξ αυτών βρέθηκαν και το βράδυ έξω από το στάδιο και διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά, υπέρ των δικαιωμάτων των αυτόχθονων κατοίκων της Αυστραλίας.

Την έναρξη των Αγώνων κήρυξε ο Πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος, που βρέθηκε στο Gold Coast συνοδευόμενος από τη Δούκισσα του Cornwall Καμίλα, μεταφέροντας μήνυμα της Βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία, όπως είπε, του ζήτησε να κηρύξει την έναρξη των Αγώνων. «Μέσα από τα χρόνια, αυτοί οι Φιλικοί Αγώνες έχουν δείξει τη δυνατότητα της Κοινοπολιτείας να ενώνει ανθρώπους διαφορετικών φυλών και εθνικοτήτων» ανέφερε μεταξύ άλλο το μήνυμα της Βασίλισσας, ενώ σημείωσε πως «τις τελευταίες 388 ημέρες, το Baton που ξεκίνησε από το Παλάτι του Μπάκινγχαμ, πέρασε από κάθε χώρα και περιοχή της Κοινοπολιτείας».

Στην πραγματικότητα δεν πέρασε μόνο από το μικροσκοπικό νησάκι Saint Helena, στη μέση του Ατλαντικού, το πρώτο αεροδρόμιο του οποίου εγκαινιάστηκε μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ την ημέρα που επρόκειτο να πάει το Queen’s Baton, το πλοίο που θα το μετέφερε δεν μπορούσε να εκτελέσει το δρομολόγιο. Παρέλασαν 71 χώρες και περιοχές, ανά ήπειρο, με τελευταία τη διοργανώτρια Αυστραλία, που έχει και τη μεγαλύτερη αποστολή. Σημαιοφόρος της ο Mark Knowles, αρχηγός της ομάδας Χόκεϊ. Στην παρέλαση ήταν και η Γκάμπια, που δεν είχε συμμετάσχει στη Γλασκόβη. Κατά την είσοδο στο στάδιο όλες οι ομάδες συνοδεύονταν από μια ιστιοσανίδα, χαρακτηριστικό του Gold Coast.

Χωρίς υπερβολές Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Peter Beattie, αφού ευχαρίστησε τους εθελοντές, άδραξε την ευκαιρία ώστε να προσελκύσει τουρισμό στη χώρα, προσκαλώντας άπαντες στην Αυστραλία, την «πιο φιλική χώρα του κόσμου», όπως είπε. Η τελετή έναρξης διήρκεσε δυόμιση ώρες που πέρασαν ευχάριστα, καθώς απουσίαζαν δαπανηρές υπερβολές (πχ τα πυροτεχνήματα ήταν λίγα) και βαρετά χορευτικά, ενώ μετέδωσε άμεσα, εύστοχα και ευανάγνωστα τα μηνύματα που ήθελε να περάσει.