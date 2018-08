Τρέλα με Τσιτσιπά που προκρίθηκε στον τελικό (video)

Τι κάνει ο άνθρωπος! Την Κυριακή ανήμερα των 20ων (!) γενεθλίων του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο τενίστας που παίρνει τα μυαλά των Ελλήνων, θα παίξει για το τρόπαιο καθώς νίκησε σε ματς θρίλερ (2-1 σετ) τον Κέβιν Άντερσον, Νο.6 στον κόσμο!

Δεν έχει τρελάνει μόνο εμάς, έχει τρελάνει όλη την υφήλιο! Με ωριμότητα… 35άρη, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε την ανατροπή κόντρα στο φορμαρισμένο Νοτιοαφρικανό στο Τορόντο, επικράτησε με 6-7(4), 6-4, 7-6(7) και προκρίθηκε στον μεγαλύτερο τελικό της ζωής του!

Εκεί θα παίξει τον μεγάλο Ράφα Ναδάλ που κέρδισε τον Καρέν Χατσάνοφ με αποτέλεσμα να έχουμε επανάληψη του τελικού της Βαρκελώνης!

Ήταν η τέταρτη διαδοχική νίκη του σε βάρος τενίστα του Top 10 (Τιμ, Τζόκοβιτς, Ζβέρεφ, Άντερσον) και είναι ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία της ATP που το πετυχαίνει αυτό στο ίδιο τουρνουά.

Ήδη εξασφάλισε την άνοδό του στο Νο.15 της παγκόσμιας κατάταξης και αν πάρει τον τίτλο θα ανεβεί στο Νο.12. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στο Νο.168!

Είναι ο δεύτερος τελικός της καριέρας του μετά τη Βαρκελώνη, όπου έχασε από τον Ναδάλ, και πρώτος σε τουρνουά Masters.

Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε: αυτό το παιδί, εκτός του εμφανούς ταλέντου, έχει τεράστια ψυχή και νοοτροπία μεγάλου παίκτη.

Ήδη γράφει τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο τένις και για πολλούς αποδεικνύει ότι η ζωή συνεχίζεται μετά τους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ.

Μεγάλη κουβέντα είπαμε τώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Στέφανος είναι ικανός για πολύ μεγάλα πράγματα. Πράγματα που πριν μερικά χρόνια ούτε καν τα ονειρευόμασταν στην Ελλάδα…

Μέσα σε έναν χρόνο η εξέλιξη του είναι απίστευτη και πραγματικά δικαιώνει όσους πίστεψαν ότι θα μπορούσε να λάμψει στο tour, όπως έκανε και ως junior…

Είναι χαρακτηριστικό, ότι τον Άντερσον, ίσως τον πιο φορμαρισμένο παίκτη της σεζόν, τον έχει νικήσει δύο φορές μέσα στο 2018, με ανατροπή!

Το παιχνίδι είχε αρχικά τη μορφή που περιμέναμε: οι δύο παίκτες κρατούσαν με σχετική άνεση τα σερβίς τους και όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Το πρώτο σετ το καθάρισε ο Άντερσον στο τάι μπρέικ, παίρνοντας 6 πόντους στη σειρά μετά το εις βάρος του 4-1.

Στο δεύτερο σετ, ωστόσο, ο Στέφανος σημείωσε το πρώτο μπρέικ του αγώνα στο τρίτο γκέιμ και μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα ως το τέλος, παρότι απειλήθηκε με δύο μπρέικ στο 4-3.

Στο τρίτο σετ ο 32χρονος Νοτιοαφρικανός άρχισε να επιστρέφει πολύ καλύτερα και πραγματικά φαινόταν ότι θα μπορούσε να απειλήσει τον Στέφανο. Είχε δύο μπρέικ πόιντ στο υπέρ του 3-2 και στη συνέχεια «χτυπούσε» τον Στέφανο όταν είχε τις μπάλες στα χέρια, όμως εκείνος πάντα έβρισκε το καλό του σερβίς όταν το χρειαζόταν.

Ο νεαρός τενίστας βρέθηκε δύο φορές να σερβίρει για να παραμείνει στο σετ (4-5, 5-6), αλλά με απόλυτη ψυχραιμία έκανε αυτό που έπρεπε και το ματς κρίθηκε στο τάι μπρέικ.

Εκεί είχαμε το… δράμα. Ο Στέφανος προηγήθηκε αρχικά με μίνι μπρέικ, είδε τον Άντερσον να απαντάει με δύο, όμως έκανε την ανατροπή και βρέθηκε με δύο ματς πόιντ στο 6-4.

Με τρεις σερί πόντους ο Άντερσον έφτασε κι εκείνος με τη σειρά του σε ματς πόιντ (6-7), αλλά ήταν η σειρά του Έλληνα πρωταθλητή να να πάρει τρεις διαδοχικούς πόντους και να γράψει το 9-7 μέσα σε αποθέωση!

Η μονομαχία κράτησε 2 ώρες και 48 λεπτά και αν αναρωτιέστε αν ο Στέφανος φάνηκε κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια των τελευταίων ημερών η απάντηση είναι «όχι»!

Τα φετινά γενέθλια θα του μείνουν αξέχαστα και μακάρι να τα γιορτάσει με κούπα! Ό,τι και να γίνει το βράδυ (23.00), έκανε ήδη την Ελλάδα περήφανη…

One match point saved. @StefTsitsipas reaches first Masters 1000 final 6-7(4) 6-4 7-6(7) over Kevin Anderson. #RogersCup pic.twitter.com/6nup1mxTgo

He’s got it all…@StefTsitsipas turns defence into attack to gain control in the second set.#RogersCup pic.twitter.com/uyzKSGVqGu

— Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2018