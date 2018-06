Ξέσπασε δείχνοντας την κυπριακή σημαία μετά τις προκλήσεις των Τούρκων

Πολύ καλή αρχή πραγματοποίησε η ομάδα της Αντισφαίρισης στους 18ους Μεσογειακούς Αγώνες, σημειώνοντας τέσσερις νίκες και ισάριθμες προκρίσεις στον επόμενο γύρο σε σύνολο έξι αναμετρήσων.

Στο Μονό Γυναικών αγωνίστηκαν το πρωί τόσο η Ελίζα Ομήρου όσο και η Μαρία Σιοπαχά. Η Ελίζα Ομήρου έδειξε να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και δεν δυσκολεύτηκε να κερδίσει την Γκιτέϊρο (Por) με 2-0 (6-3, 6-0) και να προκριθεί στους «16». Εκεί θα αντιμετωπίσει την Φέρο Φιόνα από τη Γαλλία που είναι Νο1 στο ταμπλό και το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Η Μαρία Σιοπαχά αντιμετώπισε στην Πίσλακ (Slo) μια αθλήτρια με σαφώς καλύτερες βαθμολογίες τόσο στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες όσο και στην κατηγορία γυναικών. Η 21χρονη Κύπρια αντισταιρίστρια ήταν κυρίαρχη στο πρώτο σετ που κέρδισε με 6-3, και αποφασιστική στα κρίσιμα σημεία του δευτέρου σετ, το οποίο κατέκτησε στο τάι μπρέικ κερδίζοντας έτσι την πρόκριση. Στους «16» θα αντιμετωπίσει την Νο3 του ταμπλό την Γκερέρο Αλβάρες Έβα από την Ισπανία.

Έδειξε τη σημαία στη φανέλα ο Μέλιος

Επεισοδιακά ξεκίνησε ο αγώνας του Μενέλαου Ευσταθίου με αντίπαλο τον Τούρκο Σελικμπιλέκ, αφού ο Τούρκος προπονητής προσπάθησε να κερδίσει τον αγώνα στα χαρτιά υποστηρίζοντας ότι ο κύπριος αθλητής καθυστέρησε να προσέλθει στο γήπεδο 2-3 λεπτά πέραν του επιτρεπτού. Ο ισχυρισμός του απορρίφθηκε αμέσως από τον διαιτητή της αναμέτρησης, όταν του εξήγησε ότι υπήρξε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του προηγούμενου αγώνα που διεξαγόταν στο ίδιο γήπεδο, αφού είδε ότι ο Μέλιος Ευσταθίου βρισκόταν εκεί, πριν καν γίνει η πρόσκληση των αθλητών από τα μεγάφωνα.

Ο αγώνας βρήκε τον Τούρκο αθλητή (ο οποίος σημείωσε νίκη στη Λευκωσία απέναντι στην Κύπρο στο πλαίσιο των αγώνων Davis Cup που έγιναν πριν ένα χρόνο) να προηγείται με 5-1 στο πρώτο σετ. Στο σημείο εκείνο ο Ευσταθίου ανέβασε κατά πολύ την απόδοση του και κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή κερδίζοντας το σετ με 7-6 στο τάι-μπρέικ. Το δεύτερο σετ ήταν ένας μονόλογος για τον Ευσταθίου που κέρδισε με 6-1 και προκρίθηκε στους «16» του τουρνουά. Ο Μέλιος πανηγύρισε έντονα τον τελευταίο πόντο που έδωσε τη νίκη, δείχνοντας στους κύπριους-μέλη της αποστολής που παρακολουθούσαν τον αγώνα την κυπριακή σημαία που υπήρχε στη φανέλα του. Ο Ευσταθίου θα αντιμετωπίσει στους «16» τον Γιάννη Στεργίου από την Ελλάδα.

Τέλος σε ότι αφορά τα Μονά ο Ελευθέριος Νέος, έχασε με 2-0 σετ από τον Τ.Γιοβότσκι από την ΠΓΔΜ και αποκλείστηκε.

Πρόκριση στους «8» στο Διπλό Γυναικών

Στο Διπλό Γυναικών το δίδυμο των Ελίζα Ομήρου και Μαρίας Σιοπαχά με ανεβασμένη ψυχολογία από τις νίκες τους στα Μονά, απέκλεισαν δια περιπάτου την αντίστοιχη ομάδα της Τυνησίας, επικρατώντας με 2-0 (6-1, 6-1). Στον προημιτελικό θα αντιμετωπίσουν την ομάδα της Βοσνίας και ενδεχόμενη νίκη θα ανοίξει το δρόμο για την κατάκτηση ενός μεταλλίου, κάτι που πριν τους αγώνες, δεν θεωρείτο και πολύ πιθανό. Η ομάδα των Ανδρών απόκλείστηκε από τη συνέχεια, αφού οι Ελευθέριος Νέος και Μενέλαος Ευσταθίου έχασαν στις λεπτομέρειες από την ομάδα του Μαρόκου με 2-0 (6-4, 7-6).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΝΙΣ (26/6)

ΤΕΝΙΣ / Club Tennis Tarragona

Μονό Γυναικών «32» Ομήρου Ελίζα Vs Λ. Γκιτέιρο (POR) 2-0 (6-3, 6-0)

Μονό Γυναικών «32» Σιοπαχά Μαρία Vs Μ. Πίσλακ (SLO) 2-0 (6-3, 7-6)

Μονό Ανδρών «32» Νέος Ελευθέριος Vs Τ. Γιοτόβσκι (MKD) 0-2 (2-6, 1-6)

Μονό Ανδρών «32» Ευσταθίου Μενέλαος Vs Α.Σελίκμπιλέκ (TUR) 2-0 (7-6[5], 6-1)

Διπλό Γυναικών Μ.Σιοπαχά/Ε.Ομήρου Vs Μ.Μπουζγκαρού/Σ.Μπεκίρι (TUN) 2-0 (6-1, 6-1)

Διπλό Ανδρών Ε.Νέος/Μ.Ευσταθίου Vs Α.Αουντά/Λ.Ουαχάμπ (MAR) 0-2 (6-4, 7-6)

Από Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου