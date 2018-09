Βασιλιάς Νόλε στη Νέα Υόρκη (video)

Κανένα περιθώριο να αμφισβητηθεί η υπεροχή του δεν άφησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του US Open.

Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε 6-3, 7-6 (7-4) και 6-3 του Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο φτάνοντας στον τρίτο του τίτλο στη Νέα Υόρκη και στο 14ο Grand Slam της καριέρας του, ισοφαρίζοντας τον Πιτ Σάμπρας.

Μόνο ο Ρότζερ Φέντερερ με 20 και ο Ράφα Ναδάλ με 17 έχουν περισσότερους τίτλους σε Grand Slam.

Ο «Νόλε», που είχε κερδίσει και το Γουίμπλεντον τον Ιούλιο, με τη νίκη αυτή σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Αργεντινός αντίπαλός του στον τελικό συμμετείχε στον πρώτο του τελικό μετά την κατάκτηση του US Open το 2009 και αφού μεσολάβησαν μεγάλες περιπέτειες με την υγεία του λόγω συνεχών τραυματισμών στον καρπό.

This stadium.

This crowd.

This feeling.

Soak in the moment with @DjokerNole…#USOpen pic.twitter.com/gKNYq9cji3

— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2018