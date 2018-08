Τον έβγαλε απ’τα ρούχα του ο Μάρκος! (video)

Σπουδαία νίκη και πρόκριση στο 2ο γύρο του Citi Open της Ουάσινγκτον, πήρε ο Μάρκος Παγδατής, επικρατώντας με 6-3, 3-6, 6-2 του Μπενουά Περ.

Ο 33χρονος Κύπριος, Νο91 της παγκόσμιας κατάταξης, ήταν καλύτερος στις ανταλλαγές από τη βασική γραμμή και με το εκπληκτικό ποσοστό του 79% στους κερδισμένους πόντους πίσω από το δεύτερο σερβίς του, έφτασε στη σημαντική επικράτηση μετά από μιάμιση ώρα αγώνα.

Μόλις πέτυχε το δεύτερο break του στο καθοριστικό σετ, παίρνοντας προβάδισμα με 5-2 games, ο Μάρκος είδε τον καλό του φίλο να ξεσπάει στις ρακέτες του σε ένα από τα συνηθισμένα ξεσπάσματα του Περ…

Στο 2ο γύρο του Citi Open, ο Μάρκος θα αντιμετωπίσει το Νο8 του ταμπλό, Χίον Τσουνγκ που την προηγούμενη εβδομάδα επέστρεψε μετά από τρεις μήνες απουσίας, λόγω τραυματισμού.

Ο Παγδατής την προηγούμενη εβδομάδα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της Ατλάντα, δείχνοντας να βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, πριν απόκλειστεί από τον Μάθιου Έμπντεν.

French tennis player Benoit Paire completely melted down at the Washington Open. pic.twitter.com/rd2wNPdbVJ

— Sporting News (@sportingnews) August 1, 2018