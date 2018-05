Τίποτα δεν σταματά τον Ναδάλ! (vids)

Ο αναγεννημένος Νόβακ Τζόκοβιτς πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του τον ημιτελικό του Internazionali BNL d’ Italia κόντρα στον Ράφα Ναδάλ, όμως ο αριστερόχειρας Ισπανός παραμένει το αδιαμφισβήτητο αφεντικό στο χώμα!

ετά από ένα ματς πολύ υψηλής ποιότητας, ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο πήρε τη νίκη με 7-6(4), 6-3 σε σχεδόν 2 ώρες και συνεχίζει την πορεία προς κατάκτηση του όγδοου τίτλου του στην αιώνια πόλη!

Αν, μάλιστα σηκώσει στον ουρανό της Ρώμης το 78ο τρόπαιο στην καριέρα του (56ο στο χώμα), τότε θα επιστρέψει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, αφήνοντας πίσω του τον Ρότζερ Φέντερερ, που έχει ήδη στρέψει το βλέμμα του στη σεζόν στο χορτάρι.

Ο αντίπαλος του Ράφα, που δεν έχει χάσει ποτέ στην τετράδα της διοργάνωσης (10-0), στον τελικό θα προκύψει από την αναμέτρηση του υπερασπιστή Σάσα Ζβέρεφ με τον Μάριν Τσίλιτς.

Ο Νόλε (Νο.18), από την άλλη, θα βγει τη Δευτέρα από το Top 20 για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, όμως με εμφανίσεις σαν τη σημερινή είναι βέβαιο ότι σύντομα θα τον ξαναδούμε στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης!

Με τη θέση του στο ταμπλό του Roland Garros, πάντως, υπάρχει πιθανότητα να συναντήσει τενίστα του Top 8, δηλαδή ακόμα και τον Ναδάλ, στον τέταρτο γύρο του γαλλικού Grand Slam! Περιμένουμε, λοιπόν, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την κλήρωση του τουρνουά (24/5).

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή 51η αναμέτρηση των δύο θρυλικών αθλητών, η αλήθεια είναι ότι… θυμηθήκαμε τα παλιά. Ειδικά στο 70λεπτο πρώτο σετ έγινε τρομερή μάχη, με τον Νόλε να επιστρέφει από το 2-5 και να τα δίνει όλα για το 1-0 στο τάι μπρέικ.

Μετά από τρεις ανταλλαγές μίνι μπρέικ, ωστόσο, ο Ναδάλ σημείωσε άλλα δύο στο 5-4 και κατάφερε να μπει στη θέση του οδηγού, προκαλώντας πολλά νεύρα στον τενίστα από το Βελιγράδι.

Παίζοντας εξαιρετικό τένις, ο βασιλιάς του χώματος σημείωσε νωρίς το πρώτο του μπρέικ στο δεύτερο σετ (2-1) και στη συνέχεια, παρά την πίεση του 31χρονου Σέρβου, όχι μόνο κράτησε το σερβίς του, αλλά και «έσπασε» ξανά τον αντίπαλό του στο 5-3, σφραγίζοντας την πρόκριση.

Ήταν η πρώτη αναμέτρηση των δύο σούπερ σταρ του παγκοσμίου τένις μετά από περίπου έναν χρόνο και με τη νίκη του ο Ναδάλ μείωσε σε 26-25 τη διαφορά στο head to head.

Με την πορεία του στη Ρώμη, πάντως, ο Τζόκοβιτς σίγουρα θα αρχίσει πιστεύει ξανά στον εαυτό του… Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά του, άλλωστε, τον τελευταίο καιρό ήταν η έλλειψη αυτοπεποίθησης.

Θυμίζουμε ότι έχασε μισή σεζόν λόγω τραυματισμού πέρυσι και πως μετά το Australian Open υποβλήθηκε σε ελαφριά επέμβαση στον αγκώνα.

Episode 51 of Nadal v Djokovic goes to 🇪🇸. 💪

7-time Rome champion @RafaelNadal will play for the 🏆 and improves to 10-0 lifetime in semi-finals at #ibi18 pic.twitter.com/56WI3pBvHh

— Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2018