Πρόκριση για τον εξαιρετικό Παγδατή, αποχώρησε ο Τιμ!

Αυτός είναι ο Μάρκος που αγαπήσαμε! Το αστείρευτο ταλέντο αυτού του τενίστα που είναι ξεκάθαρα ένας από τους μεγαλύτερους underachiever του τουρ τα τελευταία 15 χρόνια, βρέθηκε σε πλήρη… φόρμα στον πρώτο γύρο του φετινού Wimbledon!

O 33χρονος τενίστας πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες νίκες του των τελευταίων ετών που δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ μιας και ο Αυστριακός τελικά αποσύρθηκε στο τρίτο σετ αφού πρώτα ο Μάρκος τον είχε κερδίσει ολοκληρωτικά στο αγωνιστικό κομμάτι!

6-4, 7-5, 2-0 και… τέλος ο Τιμ με τον Μάρκο φυσικά να ξέρει από πρώτο χέρι τι εστί απόσυρση μιας και ο ίδιος τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί πάρα πολλές φορές λόγω τραυματισμού κατά τη διάρκεια αγώνων με αποκορύφωμα το δράμα που πέρασε στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός όταν και αποσύρθηκε, ενώ κέρδιζε μάλιστα, κόντρα στον Σαντιάγο Χιράλδο.

Μία νίκη-τεράστια… ψυχολογική ένεση για τον Μάρκο που την έψαχνε καιρό την είχε ανάγκη και τελικά την πήρε με το σπαθί του! Φοβερή πραγματικά εμφάνιση που σέρβιρε άψογα σε όλο το ματς, έπαιζε σύντομους πόντους με τρομερή ευστοχία στα χτυπήματα προσέγγισης και στα κρίσιμα σημεία των δύο πρώτων σετ ήταν πραγματικά…clutch πετυχαίνοντας οδυνηρά break στον Αυστριακό!

Στο τρίτο σετ, ο Τιμ ήταν εμφανώς χάλια και σωματικά, δεν μπόρεσε να συνεχίσει το ματς αλλά όλο το credit πρέπει να πάει στον Παγδατή που, παρότι πολλοί τον έχουν καλέσει να αποσυρθεί, δείχνει ακόμα, στα 33 του, τι τενιστικό ταλέντο ήταν και πόσο πιο ψηλά θα μπορούσε να έχει φτάσει αν οι τραυματισμοί και το…μυαλό του σε πολλές περιπτώσεις δεν τον κράταγαν πίσω!

A sad sight to see as @rolandgarros finalist Dominic Thiem retires through injury, with Marcos Baghdatis progressing to the second round of #Wimbledon pic.twitter.com/igO4Kb4KD8

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2018