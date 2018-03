Ο Παγδατής ξέρει να ξεσηκώνει το κοινό [video]

Το υπέροχο ταξίδι του Μάρκου Παγδατή στην έρημο της Καλιφόρνια συνεχίζεται. Ο καλύτερος Κύπριος τενίστας όλων των εποχών, έχοντας ξεκινήσει την προσπάθειά του από τα προκριματικά, πανηγύρισε την 4η νίκη του στο Indian Wells, για να προκριθεί στον 3ο γύρο του αμερικανικού Masters.

Ο Μάρκος ήταν πιο αποτελεσματικός από τον Ντιέγκο Ζβάρτσμαν, τον οποίο νίκησε με 7-5, 6-4, σε ένα παιχνίδι που οι φιλάθλοι έδειξαν να το απολαμβάνουν. Μετά το τέλος του αγώνα, ο πρωταθλητής μας ξεσήκωσε, όπως μόνο αυτός ξέρει, τους θεατές στο Court 4 των εγκαταστάσεων στην έρημο της Καλιφόρνια.

And you get a ball! 🎾

Marcos Baghdatis is having a ball at the #BNPPO18, into the 3R for the first time in six years. He beat Diego Schwartzman 7-5, 6-4 on Stadium 4#BNPPO18 #TennisParadise pic.twitter.com/5Lg4gfY86E

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 12, 2018