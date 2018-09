Ήττα-σοκ ο Φέντερερ στη Νέα Υόρκη!

Μετά από μια αναμέτρηση διάρκειας 3 ωρών και 38 λεπτών, ο Ελβετός θρύλος ηττήθηκε με 3-6, 7-5, 7-6(7), 7-6(3) από τον Αυστραλό, που σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του και «χάλασε» τον πολυαναμενόμενο προημιτελικό του Φεντ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Είναι η πρώτη φορά που ο τενίστας από το Μπρίσμπεν, που πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν στο Νο.235 της παγκόσμιας κατάταξης, περνάει σε οκτάδα Grand Slam. Και το έκανε αποκλείοντας το Νο.2 του κόσμου και κάτοχο 20 Grand Slam τίτλων. Μιλάμε για «βόμβα» μεγατόνων!

Ήταν, πάντως, μια από τις χειρότερες εμφανίσεις στην καριέρα του Φέντερερ, που υπέπεσε σε 67 αβίαστα λάθη (έναντι 26 του Μίλμαν) και γνώρισε για πρώτη φορά την ήττα από τενίστα εκτός Top 50 στη Νέα Υόρκη (40-1)!

O 37χρονος τενίστας, μάλιστα, πήρε το πρώτο σετ και ήταν μπροστά με 5-4, 40-15, έτοιμος να «γράψει» πανηγυρικά το 2-0.

Και, όμως, κατάφερε να χάσει το προβάδισμα, να δεχτεί δύο μπρέικ στη σειρά και να δώσει την ευκαιρία στον Μίλμαν να φέρει το ματς στα ίσα.

Ο βασιλιάς είχε και σετ πόιντ στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ (6-5), ωστόσο ο Αυστραλός εκμεταλλεύτηκε το δεύτερο δικό του και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του!

Ο Φεντ ήταν αυτός που μπήκε πρώτος στη θέση του οδηγού και στο τέταρτο σετ (2-4), αλλά ο Μίλμαν είχε την άμεση απάντηση (3-4) και οι διαφορές λύθηκαν οριστικά στο τάι μπρέικ, εκεί όπου ο 29χρονος τενίστας ήταν επιβλητικός και καθάρισε τη νίκη σημειώνοντας δύο μίνι μπρέικ.

Σίγουρα άσχημα τα μηνύματα για τον τενίστα από τη Βασιλεία και ίσως αυτή τη φορά να μη διαψευστούν όσοι υποστηρίζουν ότι ήρθε η αρχή του τέλους. Είναι, άλλωστε, 37 ετών και τα πόδια δείχνουν ολοένα και πιο βαριά…

Ο Μίλμαν, από την άλλη, θα παίξει στον πρώτο του major προημιτελικό και αντίπαλός του θα είναι ο Τζόκοβιτς, που έχει κάθε λόγο να χαμογελάει…

Θέση στην οκτάδα έκλεισε και ο Μάριν Τσίλιτς, που μετά το 7-6(6), 6-2, 6-4 επί του Νταβίντ Γκοφέν θα αναμετρηθεί με τον Κέι Νισικόρι.

Θυμίζουμε ότι οι άλλοι προημιτελικοί είναι Ναδάλ-Τιμ και Ντελ Πότρο-Ίσνερ.

Στις γυναίκες, η Κάρλα Σουάρεθ Ναβάρα γιόρτασε τα 30α γενέθλιά της με νίκη επί της Μαρία Σαράποβα με 6-4, 6-3. Η Ισπανίδα θα τεθεί τώρα αντιμέτωπη με την περσινή φιναλίστ Μάντισον Κις.

Τα άλλα ζευγάρια της οκτάδα είναι Σερένα-Πλίσκοβα, Στίβενς-Σεβάστοβα και Οσάκα-Τσουρένκο.

Absolutely stunning upset as @johnhmillman defeats Federer 3-6, 7-5, 7-6, 7-6 under the lights in Arthur Ashe Stadium!

Millman’s first top ten victory lands him a spot in the QF against Djokovic…#USOpen pic.twitter.com/4DPEOJpJw7

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2018