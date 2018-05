Αύριο ο τελικός των ανδρών

Ολοκληρώνεται αύριο το παγκύπριο πρωτάθλημα τένις «Ioannides Tennis Academy» Grade 1, που διοργανώνει το σωματείο Premier Club στις εγκαταστάσεις «Ιωαννίδη» στη Λεμεσό. Το πρωτάθλημα είναι ενταγμένο στο ετήσιο καλεντάρι της ΟΑΚ και σε αυτό συμμετέχουν 139 αντισφαιριστές.

Πραγματοποιούνται συναντήσεις σε 13 ηλικιακές κατηγορίες που αφορούν εννέα στα μονά και τέσσερις στα διπλά. Ο τελικός της κατηγορίας ανδρών θα διεξαχθεί αύριο (15:00) ανάμεσα στον Ελευθέριο Νέο και τον Ντέιβιντ Μινασιάν. Οι δύο αντισφαιριστές αφού πέρασαν bye τον πρώτο γύρο, σημείωσαν δύο νίκες για να φτάσουν στον μεγάλο τελικό. Η μοναδική κατηγορία που έχει ολοκληρωθεί είναι αυτή των GS18 που βρήκε νικήτρια την Αιμιλία Μαργκολίνα.

Όλοι οι τελικοί θα διεξαχθούν αυτό το διήμερο (25-26 Μαΐου).

Το σημερινό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως: Ηρακλής Καλάνοφ Vs Μάριος Πραστίτης (BS12 στις 15.15), Μαρία Βήχα Vs Θέκλεια Χριστοδούλου (GS14 στις 15.15), Εβελίνα Αναστάση Vs Yumna Fayssal (GS12 στις 16.45), Σταύρος Παμπόρης Vs Ανδρέας Ευλαβής ή Αλεξάντερ Ναρούτσκι (BS16 στις 16.45), Κλειώ Μαρία Ιωάννου ή Αιμιλία Μαργκολίνα Vs Μαρία Τιβάνοβα ή Μαρίνα Μπαμπαλιούτα (GS16 στις 18.15).

Το αυριανό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως: Α. Τίμινη ή Χρ. Ζωνιάς Vs Α. Ναρούτσκι ή Γ. Πρωτοπαπάς (BS14 στις 11.00), Θ. Σωφρονίου ή Αμβρ. Ευαγγέλου Vs Στ. Παμπόρης ή Ν. Κωνσταντίνου (BS18 στις 11.00), Στ. Παπαμιχαήλ / Γ. Πρωτοπαπάς Vs Α.Τίμινης / Χρ. Τίμινη (BD14 στις 14.00), Ελευθέριος Νέος Vs Ντέιβιντ Μινασιάν (MS στις 15.00).