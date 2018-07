Ασύλληπτη μάχη σχεδόν 7 ωρών (!) με νικητή τον Άντερσον

Έχασε η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα στο κεντρικό κορτ του Wimbledon!

Μετά από μία επική μονομαχία, που κράτησε για… 6 ώρες και 35 λεπτά(!), ο Κέβιν Άντερσον κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Τζον Ίσνερ και να προκριθεί στον τελικό, όπου θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο grand slam της καριέρας του.

Αντίπαλός του εκεί; Ο νικητής του Ναδάλ-Τζόκοβιτς που θα αρχίσει σε λίγο.

💪🏼 Marathon Man! 💪🏼

Anderson comes back to d. Isner 7-6(6), 6-7(5), 6-7(9), 6-4, 26-24 in six hours, 35 minutes to make his first #Wimbledon final and second Grand Slam title match (2017 US Open).

More ➡ https://t.co/OfYushwtC0 #ATP pic.twitter.com/8yVxcqdAKq

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) July 13, 2018