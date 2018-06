Χάνει Ολυμπιακό μετάλλιο ο Μπολτ!

O Τζαμαϊκανός σούπερ σταρ των σπριντ πληρώνει τις… αμαρτίες του συναθλητή του Νέστα Κάρτερ. Ο Κάρτερ μέλος της ομάδας σκυταλοδρομίας 4Χ100 που είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στην πρωτεύουσα της Κίνας.

Ο Κάρτερ είχε βρεθεί θετικός στην απαγορευμένη διεγερτική ουσία Μεθυλεξαμίνη, στο πλαίσιο επανελέγχων ντόπινγκ που διενεργήθηκαν σε 454 δείγματα από τους αγώνες του Πεκίνου. Να σημειωθεί πως ίχνη της απαγορευμένης ουσίας βρέθηκαν και στο δεύτερο δείγμα του Τζαμαϊκανού σπρίντερ, στο πλαίσιο των επανελέγχων που ζήτησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

Σε πρώτο βαθμός η ΔΟΕ είχε τιμωρήσει την ομάδα της Τζαμάικα με ακύρωση. Ο Κάρτερ προσέφυγε στο CAS αλλά δε δικαιώθηκε κι έτσι ο Γιουσέιν Μπολτ, ο Μάικλ Φρέιτερ και ο Ασάφα Πάουελ καλούνται να επιστρέψουν το χρυσό μετάλλιο που είχαν κατακτήσει.

Ιπποτικά δέχτηκε την απόφαση ο Γιουσέιν Μπολτ που έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram: «Οι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται, αλλά στο τέλος της ημέρας η χαρά της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου στη σκυταλοδρομία το 2008 στο Πεκίνο μαζί με τους συναθλητές μου θα μείνει για πάντα».

The rules are the rules but at the end of the day the joy of winning that relay gold

Medal in Beijing 2008 with my teammates will last forever pic.twitter.com/qdRNyxHDgi

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) May 31, 2018