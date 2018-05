Στο δικό του κόσμο ο Μάρκεθ! (vid)

Μοιάζει ένα αρκετά πολύπλοκο μηχανοκίνητο άθλημα: χιλιάδες μικρές λεπτομέρειες, τηλεμετρία, αναλύσεις, «κρυφτούλι» με τους αντιπάλους σου, εκατομμύρια δεδομένα επί δεδομένων, υπολογιστές και ούτω καθεξής. Ναι, το ΜotoGP είναι ένα αρκετά σύνθετο άθλημα.

Ωστόσο, φέτος η κατάσταση είναι πάρα, μα πάρα πολύ απλή: η Honda έχει- με τεράστια διαφορά- την καλύτερη μοτοσυκλέτα. Ο Μαρκ Μάρκεθ είναι ο κορυφαίος αναβάτης. Επομένως, ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι απλά ανίκητος, όπως επιβεβαιώθηκε και σήμερα στην πίστα «Λε Μαν».

Ο Ισπανός είδε, βέβαια, και την τύχη να του χαμογελάει, καθώς ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο- που μόλις είχε ανέβει στην κορυφή- έπεσε… οικειοθελώς στον 5ο γύρο, λίγο αφότου πέρασε τον Λορένθο, ενώ την ίδια τύχη είχε και ο Ζοάν Ζαρκό που πίεζε τον παγκόσμιο πρωταθλητή για τη 2η θέση στο σημείο του αγώνα που είδε το «Crash» να συνοδεύει τ’ όνομά του.

Από κείνο το σημείο και μετά, λοιπόν, ο απίστευτος Μαρκ εκμεταλλεύτηκε την πρωτοφανή δυναμική της Honda και χάθηκε στον ορίζοντα, καθώς «κατάπιε» για πλάκα τον ανταγωνισμό και έφτασε στην 3η σερί νίκη του.

[#MotoGP] Disaster for Dovizioso! 😱 He takes the lead from Lorenzo at the front of the race but then suddenly crashes out at Turn 6.#FrenchGP pic.twitter.com/Z1KGqsXHRm

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) May 20, 2018