Ο τραυματισμός του Ραμπάτ επισκίασε την pole position του Λορένθο

Νικητής των χρονομετρημένων δοκιμαστικών του Σίλβερστοουν αναδείχθηκε ο Χόρχε Λορένθο οδηγώντας την «ανανεωμένη» Ντουκάτι του εκπληκτικά. Πίσω του βρέθηκε ο ομόσταυλος του Αντρέα Ντοβιτσιόζο, ενώ την τρίτη θέση στο βροχερό Βρετανικό Circuit πήρε ο Ζοάν Ζαρκό.

Τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά του Σίλβερστοουν ωστόσο επισκιάστηκαν από τον σοβαρό τραυματισμό του Τίτο Ραμπάτ. Με τη βροχή να καθυστερεί την έναρξη των δοκιμαστικών, η πίστα δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση, με αποτέλεσμα ο 28χρονος Ισπανός αναβάτης να χάσει τον έλεγχο στην έβδομη στροφή και να αφήσει τη μηχανή του. Ωστόσο η προσγείωση του στην αμμοπαγίδα δεν ήταν ομαλή με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα στο δεξί πόδι και να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

@Rins42 160 km/h oh oh #BritishGP #MotoGP get well soon @TitoRabat 🤞 pic.twitter.com/SlqV34Smjm

— Harry AusWien (@Harry_AusWien) August 25, 2018