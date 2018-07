Κυριαρχία Χάμιλτον και στην Ουγγαρία! (vids)

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το Grand Prix της Ουγγαρίας ο Λιούις Χάμιλτον!

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε την 6η νίκη του στη σεζόν και την 64η της καριέρας και άφησε πίσω του με 24 βαθμούς διαφορά τον Σεμπάστιαν Φέτελ, που κατάφερε να βρεθεί στους τελευταίους γύρους στη 2η θέση, αποφεύγοντας στο… τσακ δυσάρεστα απρόοπτα με τον Βάλτερι Μπότας τον οποίο προσπέρασε και με τον οποίο υπήρξε σύγκρουση

Τρίτος ο Κίμι Ραϊκόνεν επίσης με Ferrari που ευνοήθηκε από τη σύγκρουση που είχε ο Μπότας με τον Φέτελ, ενώ ο οδηγός της Mercedes κατέληξε 5ος, αφού είχε πρόβλημα στην μπροστινή πτέρυγα και ο Ντάνιελ Ρικιάρντο κατάφερε με τη… δεύτερη προσπάθεια να τον προσπεράσει. Μάλιστα, στην πρώτη απόπειρα του Ρικιάρντο να προσπεράσει, ο Μπότας έκανε μια… ανοησία, αφού επίτηδες συγκρούστηκε μαζί του και τον έστειλε εκτός πίστας.

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα στην πίστα της Βουδαπέστης, ελάχιστες ήταν οι συγκινήσεις που σημειώθηκαν ακόμα και στην εκκίνηση, αφού ο Λιούις Χάμιλτον πάτησε… γκάζι και εξαφανίστηκε από τους διώκτες του, ενώ πιο πίσω ο Σεμπάστιαν Φέτελ κέρδισε μία θέση ξεπερνώντας τον Κίμι Ραϊκόνεν και έχοντας μπροστά του τον Βάλτερι Μπότας.

Από τον 15ο γύρο ο Ραϊκόνεν άνοιξε το… χορό των pits, προτιμώντας τη μαλακή γόμα, ο Λιούις Χάμιλτον μπήκε στον 24ο και έβαλε επίσης τη μαλακή, αφού μέχρι τότε ήταν με την ultrasoft, ενώ ο Φέτελ μπήκε στον 40 γύρο, αλλάζοντας τη μαλακή με την ultrasoft και ανεβάζοντας το ρυθμό.

Αυτή η εξέλιξη τον έφερε πίσω από τον Μπότας και να τον καταδιώκει προκειμένου να του πάρει τη 2η θέση και να καλύψει το χάντικαπ με τον Χάμιλτον, που έκανε τη δική του… βόλτα στη Βουδαπέστη.

Τελικά, λίγους γύρους πριν από την καρό σημαία ο Φέτελ με σεμιναριακό προσπέρασμα πέτυχε το στόχο του, αλλά ο Μπότας λίγο έλειψε να τον εξοντώσει, αφού έπεσε πάνω του με την μπροστινή πτέρυγα. Το μόνο που κατάφερε τελικά ήταν να διαλύσει μόνος αυτός την πτέρυγά του, να μείνει 4ος, αφού στο ίδιο τον προσπέρασε και ο Ραϊκόνεν και στη συνέχεια να παλεύει να μείνει μπροστά από τον Ρικιάρντο.

Τελικά, ο οδηγός της Red Bull τον προσπέρασε στον τελευταίο γύρο και αφού προηγουμένως και πάλι ο Μπότας είχε πέσει πάνω στον Ρικιάρντο, στέλνοντάς τον εκτός πίστας.

The pivotal moment in the fight for the podium 😱#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/cmwdi1enwf — Formula 1 (@F1) July 29, 2018

The perfect way to end the first half of the season for @LewisHamilton 👌#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/x447qPDaSr — Formula 1 (@F1) July 29, 2018