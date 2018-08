Χάμιλτον για Σουμάχερ: «Συνέχισε να παλεύεις» (vid)

O Βρετανός πιλότος ισοφάρισε τον «Σούμι» στον συνολικό αριθμό των pole position πριν από έναν χρόνο στο γκραν πρι του Βελγίου στο Σπα όταν στις κατατακτήριες δοκιμές τελείωσε πρώτος, φτάνοντας στον συνολικό αριθμό τις 68.

Σήμερα, λοιπόν, ο Χάμιλτον έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης στον Σουμάχερ που εξακολουθεί να δίνει την δική του μάχη, μετά το ατύχημα που είχε κάνοντας σκι στις Άλπεις.

«Μίκαελ, πέρσι ήταν τιμή μου να ισοφαρίσω το ρεκόρ των pole position που κατείχες. Οι λέξεις δεν φτάνουν για να περιγράψουν πώς ένιωσα να φτάσω σε ένα τέτοιο επίτευγμα ενός ανθρώπου που αποτελεί για μένα έμπνευση και ήρωα. Προσεύχομαι για σένα και την οικογένειά σου κάθε μέρα. Συνέχισε να παλεύεις, Μίκαελ», ανέφερε στο μήνυμά του στο Twitter.

Michael, last year it was a true honour to equal your all-time Pole Position record of 68. Words can never describe what it felt like to reach an achievement of an all-time inspiration and hero. I pray for you and your family all the time. Keep fighting, Michael 🙏🏾 #Hero @F1 pic.twitter.com/S3wCZG3fnA

