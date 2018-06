Αγριεμένος ο Χάμιλτον στη Γαλλία

Έβγαλε αντίδραση ο Λιούις Χάμιλτον! Έπειτα από δύο κακές παρουσίες σε Μονακό και Καναδά, ο Βρετανός πιλότος της Mercedes είχε πολύ καλή απόδοση στις κατατακτήριες της Γαλλίας και εξασφάλισε την πρώτη θέση εκκίνησης στο αυριανό Grand Prix.

Πίσω του θα είναι ο Βάλτερι Μπότας επίσης με Mercedes, ενώ στην 3η θέση θα είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ με Ferrari και στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα θα είναι με τις Red Bull οι Φερστάπεν και Ρικιάρντο.

Pole number 75, and his first in France!

All in all, a superb Saturday for @LewisHamilton 💪#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/aLWHvJzCHl

