Τεράστιες οι προοπτικές για τον Αθλητικό Τουρισμό στην Κύπρο

Με στόχο να τονιστεί η σημαντικότητα του Αθλητικού Τουρισμού και να αναδειχθεί η Κύπρος ως κορυφαίος προορισμός σε αυτό τον εξειδικευμένο τουριστικό τομέα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργάνωσε, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), και με τη στήριξη του ΟΠΑΠ και της RCB Bank, το πρώτο Συνέδριο του είδους του για τον Αθλητικό Τουρισμό. Στο συνέδριο εξετάστηκε και αναλύθηκε η προοπτική ανάπτυξης της Κύπρου σε αθλητικό τουριστικό προορισμό.

Το συνέδριο κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 300 κοινωνικούς μετόχους (stakeholders) που εμπλέκονται στον αθλητικό τουρισμό. Οι stakeholders είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κορυφαίους έμπειρους ομιλητές παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από χώρες του εξωτερικού, να πληροφορηθούν για τα κίνητρα που δίνονται από πλευράς ΚΟΤ και ΚΟΑ για την ανάπτυξη του εξειδικευμένου αυτού προϊόντος, αλλά και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις εισηγήσεις τους για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον αθλητικό τουρισμό, που αφορούν τόσο τον ανταγωνιστικό αθλητισμό, όσο και τον αθλητισμό ψυχαγωγίας.

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Συντονιστής του Συνεδρίου, καθηγητής Νίκος Καρτακούλλης ανάφερε ότι ο τουρισμός παραμένει μια τεράστια βιομηχανία παγκοσμίως, με ετήσιες επενδύσεις δισεκατομμυρίων και ότι η ανάπτυξη του αποτελεί για την Κύπρο σημαντική πρόκληση.

Εκ μέρους των συνδιοργανωτών μίλησαν οι: (Α) καθ. Νίκος Καρτακούλλης («Η εξελικτική πορεία του Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο»), ο οποίος έκανε μια αναδρομή στην αφετηρία των προσπαθειών που έγιναν για ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού μέχρι σήμερα. (Β) Η Τουριστική Λειτουργός Α’ του ΚΟΤ, Μαρία Σολωμού («Η Ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο: Προοπτικές και Κίνητρα»), η οποία αποτύπωσε την υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο και παρουσίασε το Σχέδιο Κινήτρων του ΚΟΤ για την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού. (Γ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητικού Τουρισμού και Μέλος του ΔΣ του ΚΟΑ, Λεόντιος Τσέλεπος («Ο Αθλητικός Τουρισμός και το μέλλον του μέσω των σχεδιασμών του ΚΟΑ»), ο οποίος αναφέρθηκε στις ενέργειες και δράσεις της Επιτροπής για ανάδειξη της Κύπρου ως αθλητικού τουριστικού προορισμού.

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των: Colin Stewart («Outlook of the Global Sports Tourism Market»), Mark O’Connell («Understanding a Sport Tourist’s Motivations to Maximise Destination Impact»), Damjan Pintar («The Sports Facilities Management: How detailed research and guided planning can lead to successful sports destinations»), Rick Traer («Full STEAM Ahead!»), Jordi Secall («The development of Catalonia & Barcelona as a Global Sports Destination »), Παναγιώτη Δημάκο («H Ανάπτυξη του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας»), Φίλιππο Δρουσιώτη («Η σημασία του Αειφόρου Τουρισμού και η εφαρμογή του στον Αθλητικό Τουρισμό»). Η Άντρη Ελευθερίου, παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σκοποβολή, ανέλυσε με παρέμβαση της το πώς η Κύπρος είναι ιδανική για την προσέλκυση σκοπευτών από το διεθνή χώρο.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση ανάμεσα σε εκπροσώπους των διοργανωτών, των ξενοδόχων και των τουριστικών πρακτόρων, με σχόλια και παρεμβάσεις από τους παρευρισκόμενους. Το Συνέδριο έκλεισε με τη σύνοψη των συμπερασμάτων από τον καθηγητή Καρτακούλλη, ο οποίος επεσήμανε πως βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, χρειάζονται όμως σκληρή δουλειά και ευρείες συνεργασίες ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς, για να μπορέσουμε να καταστήσουμε την Κύπρο διεθνή Αθλητικό Τουριστικό προορισμό κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου.